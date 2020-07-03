Коронавирус в России и мире. Главное на 3 июля

Россия начала экспорт лекарственного препарата «Авифавир» против коронавируса. В США за минувшие сутки количество зафиксированных случаев COVID-19 составило рекордные 52 тысячи. А белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал о победе над инфекцией в стране.

В России

За последние сутки в стране выявили 6760 случаев COVID-19. Таким образом, общее число инфицированных с начала пандемии возросло до 661 165 пациентов. Смогли побороть болезнь уже 428 978 человек. Более 9,6 тысячи граждан скончались.

С начала пандемии в России проведено уже свыше 20,1 миллиона тестов на коронавирусную инфекцию. Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в столице медики взяли плазму с антителами к коронавирусу почти у 1,5 тысячи человек, ранее справившихся с инфекцией.

В нескольких столичных музеях после их открытия зафиксировали локальные вспышки коронавируса. В каждом их них заболели по 3-4 человека. Пока эти случаи не стали причиной закрытия музеев, однако такой риск есть всегда.

В Сахалинской области отменили действовавшие для приезжих коронавирусные ограничения. Теперь им не придется проводить время в карантине. Чтобы не попасть в обсервацию, потребуется справка об отсутствии COVID-19.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «ХимРар» начали экспорт отечественного препарата от коронавируса «Авифавир». Лекарство уже поставляют в Белоруссию.

В мире

Число зафиксированных случаев коронавируса в США за последние сутки составило рекордные 52 тысячи, следует из данных университета Джонса Хопкинса. Вспышку связали с протестами из-за смерти Джорджа Флойда, который был убит полицейским. В общей сложности в Штатах выявлено 2,7 миллиона случаев инфекции за все время пандемии.

Тем временем белорусский президент Александр Лукашенко рассказал о победе над коронавирусом в стране. По его мнению, здравоохранение справилось с эпидемией, а государство показало «политическое здравомыслие и народную мудрость».

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что по всему миру ученые разрабатывают 141 вакцину от COVID-19. А группа шведских ученых из Каролинского института пришла к выводу, что коллективный иммунитет к коронавирусу все же формируется. Более того, не исключено, что его уровень в два раза выше, чем ожидалось.