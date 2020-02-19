Коронавирус в России и мире. Главное на 19 февраля

В России

Еще один россиянин с круизного лайнера Diamond Princess оказался зараженным. Это супруг заболевшей ранее гражданки России, у него нет никаких симптомов, и он чувствует себя хорошо. За обоими наблюдают японские медики. Россиян, которые находятся на Diamond Princess, отпустят на берег сегодня, 19 февраля.

По распоряжению российского МИДа, с полуночи четверга 20 февраля РФ на время запретит въезд в Россию гражданам Китая. Это касается туристов, студентов и остальных, прибывающих для работы или личных целей.

Также во всех приходах Патриаршего экзархата Юго-Восточной Азии будут читаться молебны о выздоровлении болеющих коронавирусом.

Карантин для россиян, которых эвакуировали из Китая в Тюменскую область, завершился. Люди разъезжаются по своим домам, сообщила журналистам директор областного департамента здравоохранения Инна Куликова.

«Сейчас мы увозим 62 наших гостя в аэропорт. Они улетают рейсом на Москву. Сегодня до конца дня все, кто хочет, уедут туда, куда они планировали», — сообщила она.

Источник фото: Оперативный штаб

В мире

Эксперты все больше начинают говорить о негативном влиянии коронавируса на мировую экономику. Задержки в работе многих заводов, замедление производства — все это отражается на продажах и прибыли, а значит многие компании понесут убытки, даже такие большие, как Apple.

Помимо этого, в Китае отменяются авиарейсы, спортивные соревнования и культурные мероприятия. В частности, дом моды Chanel решил отложить свой майский показ в Китае.

В Ухане от коронавируса умер главный врач госпиталя «Учан» Лю Чжимин, его коллегам не удалось спасти медика.

Из-за разгула вируса японским ликвидаторам последствий аварии на АЭС «Фукусима-1», которые на данный момент проводят необходимые работы по демонтажа реакторов, не хватит защитных костюмов. Дефицит наступит уже концу этого месяца, так как защитные куртки производят в Китае. В марте планируется перейти на запасные костюмы, а потом их придется закупать у других производителей.

Австралия пожертвует 1,3 миллиона долларов на борьбу с коронавирусом. Там уже заражено 15 человек, еще более, чем 20 австралийцев заразились на Diamond Princess в Японии.

Конечно, не прошло и месяца с начала эпидемии, как появились различные мистические (и не очень) теории о новом вирусе. Начиная с того, что кто-то нашел в книге 1981 года предсказание эпидемии и заканчивая теориями о том, что коронавирус якобы появился не на рынке, а в правительственной лаборатории в Ухани.