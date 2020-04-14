Коронавирус в России и мире. Главное на 14 апреля

Число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило два миллиона человек. При этом только в США зафиксировано уже больше 682 тысяч случаев. В России число заболевших продолжает расти: сейчас в стране больше 18 тысяч зараженных. Президент России Владимир Путин заявил, что ближайшие недели станут определяющими в ситуации с COVID-19. В некоторых странах ослабевают введенные ранее ограничительные меры.

В России

В России сейчас зарегистрировано 18 328 случаев заражения коронавирусной инфекцией (из них 11 513 — в Москве). Во многих регионах страны с апреля действует режим всеобщей изоляции. Власти призывают жителей не покидать свои дома без крайней необходимости и соблюдать дистанцию от других людей. При этом российские власти надеются на непродолжительный рост количества зараженных коронавирусом. Ожидается, что этот срок будет не больше недели.

В ночь на 14 апреля стало известно, что в Москве скончались еще 13 пациентов с коронавирусом. Большинство пациентов имели сопутствующие заболевания. Среди погибших оказалась 29-летняя девушка с COVID-19 и синдромом Дауна.

Московские полицейские могут задерживать детей младше 14 лет, которые находятся на улице без сопровождения взрослых, до выяснения обстоятельств. Принятые в столице меры направлены на обеспечение безопасности граждан, в том числе на то, чтобы дети случайно не заразились коронавирусной инфекцией.

В столичном регионе вводят электронные пропуска для поездок на личном и общественном транспорте. В Москве их начали оформлять на сайте мэрии mos.ru. В Подмосковье получить пропуск можно через приложение «Госуслуги СТОП коронавирус»: оно есть в Google Play и AppStore.

Цифровой пропуск можно оформить с 13 апреля, уже с 15-го за его отсутствие при поездках на транспорте будут штрафовать.

Пропуск всегда бесплатный. Если вам предлагают купить его за деньги — значит, это мошенники.

Президент России Владимир Путин провел совещание о ситуации с распространением коронавируса в стране.

Российская компания разработала препарат от коронавируса. Клинические испытания начнут проводить через 10-12 дней, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

На сегодняшний день коронавирус охватил практически всю территорию России. Исключением пока являются Чукотский АО и Республика Алтай.

В мире

Число зараженных коронавирусной инфекцией людей во всем мире превысило отметку в два миллиона человек.

По данным Университета Джонса Хопкинса, только в США сейчас насчитывается 682 619 инфицированных. Число жертв превысило 23 тысячи пациентов.

Больше 170 тысяч зараженных в Испании. В Италии — свыше 159 тысяч пациентов с COVID-19, а во Франции число инфицированных выше 137 тысяч.

А Австрия во вторник приступает к постепенной отмене ограничительных мер, призванных остановить распространение коронавируса. Однако несмотря на постепенное смягчение ряда мер, о возвращении к нормальной жизни речь пока вообще не идет, сказал РИА «Новости» научный координатор Центра евразийских исследований Венского университета, научный директор Института политики безопасности Александр Дубови.

По последним данным, в Австрии сейчас 14 029 инфицированных коронавирусом, скончались 368 человек, сумели победить инфекцию 7343 пациента.

В Испании возобновят работу заводы, а в Италии откроются некоторые магазины. Дания также объявила об открытии школ и частичном снятии ограничений на передвижение граждан. Правительство Германии обсуждает смягчение мер, а во Франции и Великобритании наоборот, все ограничения остаются в силе, пишет «Би-би-си». Русская служба.

При этом в ВОЗ предупредили, что поспешный отказ от карантина может спровоцировать рост количество заболевших, так как новый коронавирус быстро распространяется, но медленно сходит на нет.