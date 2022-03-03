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    03 марта 2022, 12:55

    «США подчинили себе Европу, как в свое время Гитлер». Главное из заявления Лаврова

    Сергей Лавров: США подчинили себе Европу, как в свое время Гитлер

    Наталья Жуковская

    Решение по ситуации с Украиной будет найдено, уверен министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он сделал несколько заявлений по ситуации в стране. Например, он считает, что истерия скоро пройдет, западные партнеры «перебесятся». Россия же готова к диалогу, но только на условиях равноправия.

    Глава МИД подчеркнул, что переговоры представителей РФ и Украины состоятся сегодня, 3 марта. Его слова подтвердил Владимир Мединский, который возглавляет переговорную группу России.

    «Нет сомнений, что украинская делегация на переговорах получает сигналы от Вашингтона», — отметил Лавров.

    При этом, по его словам, Россия больше не может позволять, чтобы с территории Украины исходила угроза прямого нападения, а у Запада нет права за Россию определять, что нужно для ее безопасности.

    «США подчинили себе Европу, как в свое время Наполеон или Гитлер», — сказал министр, отметив, что в данный момент Европа и США всячески стараются закрыть любые СМИ и источники информации из России, а также «против России вынашивают планы войны».

    Он добавил, если против России развяжут реальную войну, о ее последствиях должны задуматься те, кто такие планы вынашивает.

    «На стороне киевского режима воюют настоящие убийцы. Иностранцам не дают уехать с Украины. Лавров также подчеркнул, что в Харькове нет российских войск. <…> Ситуация на Украине не голливудский боевик, где есть абсолютное зло и абсолютное добро», — отметил Лавров.

    По его словам, интересы России постоянно ущемляют самым грубым образом, создавая угрозы физической безопасности страны, и задача — не позволить этого делать.