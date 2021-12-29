«Главное, чтобы стреляли примерно в сторону противника». Украинский аналитик призвал отправлять на войну подростков

Украинский аналитик Александр Кочетков считает, что в стране может быть целесообразно организовать мобилизацию детей, если Украина окажется в центре вооруженного конфликта. Он отметил, что в решении президента страны Владимира Зеленского поставить женщин ряда профессий на воинский учет просматривается позитивная тенденция.

«И не важно, каких — мужчин, женщин или подростков, главное, чтобы стреляли из автоматов и другого оружия примерно в сторону противника. При массовой стрельбе сработает теория вероятностей, и пули со снарядами цель найдут», — высказался Кочетков. Свою статью аналитик опубликовал в издании «Главред».

Кочетков пояснил свою позицию. Он написал, что войну в современном мире он видит как «статистику больших чисел». По его словам, предложенная им мера о мобилизации детей могла бы помочь достигнуть значительных потерь со стороны противников Украины.

«Это для спецопераций имеет значения уровень подготовки исполнителей», — заключил аналитик.

Ранее Минобороны Украины опубликовало новый приказ. В документе ведомство перечислило расширенный перечень профессий, на которых женщины должны подлежать воинскому учету. На сайте лидера страны сразу появилась петиция против документа. Она уже набрала достаточно голосов, чтобы ее рассмотрел лично Владимир Зеленский.