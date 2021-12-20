Главная елка Мариуполя не справилась с ветром и упала. Видео

В Мариуполе упала главная новогодняя елка города. Она не выдержала сильного порыва ветра. Видео опубликовали на YouTube.

На кадрах видно, что елка сперва начала качаться, а затем сломалась ближе к вершине. Конструкция начала падать слоями, однако горящие огни так и не погасли. По данным местных СМИ, ее установили меньше суток назад. Местные власти обещали восстановить конструкцию уже в ближайшее время.

«Сегодня вечером из-за сильного ветра упал верхний сегмент главной елки Мариуполя. Подрядная организация в ближайшее время усилит конструкцию. Вскоре снова главная елка засияет новогодними огнями», — сообщила пресс-служба городского совета на своей странице в социальной сети Facebook.

Администрация также отметила. что все прочие праздничные места продолжают работать в штатном режиме.