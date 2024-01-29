Мир 29 января 2024, 20:48 Главкомом ВСУ вместо Залужного назначили Кирилла Буданова Журналист Цимбалюк: на смену Залужному назначили Буданова Официальный сайт президента Украины

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Вместо Валерия Залужного главнокомандующим Вооруженными силами Украины станет глава Главного управления разведки страны Кирилл Буданов. Об этом сообщил украинский журналист Роман Цимбалюк.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что Залужному уже объявили об отставке, но указа пока нет. Нардеп добавил, что главкому предложили должность посла в одной из европейских стран, но он отказался, сообщило РИА «Новости».

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Ранее об отставке Залужного со ссылкой на свои источники сообщил бывший депутат Рады Борислав Береза.

Политолог Дмитрий Журавлев указывал на возможность скорой отставки Залужного из-за конфликта с президентом Украины Владимиром Зеленским. По предположению эксперта, на его место могли назначить командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.