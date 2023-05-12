12 мая 2023, 17:45
Главкома ВСУ Залужного показали публике впервые после слухов о его гибели
Украинский канал «1+1» показал главкома ВСУ Залужного впервые после слухов о его гибели
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный появился перед публикой впервые после того, как в Сети распространились слухи о его гибели. Высокопоставленного военного показал украинский телеканал «1+1».
Залужный дал интервью журналисту Дмитрию Комарову. Главком заявил во время беседы, что в ВСУ долго жила Советская армия и ее отголоски по-прежнему присутствуют.
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«Но мои подчиненные знают: если я где-то найду представителя Советской армии на какой-либо должности — я долго разбираться не буду», — подчеркнул главнокомандующий.
Слухи о гибели Залужного появились после того, как он перестал появляться на публике. Главком ВСУ не участвовал в заседании начальников генштабов стран НАТО 10 мая.
Замминистра обороны Украины Анна Маляр опровергла публикации о смерти Залужного. Президент страны Владимир Зеленский сообщил, что 12 мая заслушал доклад главнокомандующего на заседании.
ВСУ
Украина
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