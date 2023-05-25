Мир 25 мая 2023, 19:25 Главкома ВСУ Залужного показали на видео после сообщений о его ранении Сотрудник пресс-службы Минобороны Украины Штефан показал видео с главкомом ВСУ Залужным Telegram

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Видеоролик с участием главнокомандующего Вооруженных сил Украины опубликовал в своем Telegram-канале сотрудник пресс-службы украинского министерства обороны Анатолий Штефан, также известный, как блогер Штирлиц.

Он заявил, что видео записывает 25 мая и намерен открыть большую тайну про главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

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После этого камера повернулась и показала стол, за которым сидел Валерий Залужный. Он поприветствовал украинцев.

Главком ВСУ пропал из поля зрения СМИ в начале мая, хотя раньше всегда давал комментарии и делился своими сообщениями.

Позже появилась информация, что Залужный получил черепно-мозговую травму и осколочные ранения после ракетного удара во время поездки в Херсонскую область.

В министерстве обороны Украины опровергли эту информацию, но главнокомандующий украинскими войсками на публике так и не появлялся.

Советник командования сухопутных войск Украины Алена Шевцова на своей странице в социальных сетях опубликовала старое фото Залужного, заявив, что снимок сделан недавно. Но когда ее поймали на лжи, пост она удалила.

Самую свежую фотографию Залужного разместила депутат Верховной рады Украины Анна Пуртова. Она же после репостнула в своем Telegram-канале видеозапись Штефана.