Мир 02 марта 2024, 10:39 Главком ВСУ заменит командование ряда бригад Сырский объявил о замене командования ряда бригад ВСУ Global Look Press

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Главнокомандующий украинской армией Александр Сырский в ближайшее время сменит командование в ряде бригад ВСУ. Об этом он написал в Telegram-канале.

Сырский отметил, что в течение трех дней работы на фронте ему стало понятно, почему в случае одинаковых показателей укомплектования личным составом, вооружением и военной техникой одним бригадам удается сдерживать вражеские атаки и держать позиции, а другим — нет.

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«Все зависит от командира бригады, его опыта, подготовки, способности принимать взвешенные и адекватные решения, а также ответственности за жизнь и здоровье своих подчиненных», — написал он.

Главком ВСУ добавил, что отправил группы специалистов для передачи опыта и оказания помощи.

«В отдельных случаях, когда командир не владеет обстановкой, а действия и команды напрямую создают угрозу жизни и здоровью подчиненных, я вынужден принимать кадровые решения», — подчеркнул Сырский.

Ранее политолог Олег Иванников сообщил, что в ближайшее время Сырский покинет свой пост по решению президента Украины Владимира Зеленского, а его должность займет глава сухопутных войск Александр Павлюк.