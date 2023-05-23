Мир 23 мая 2023, 22:23 Главком ВСУ заявил, что обсудил усиление ПВО с НАТО в Европе Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что обсудил усиление ПВО с командующим объединенными силами НАТО в Европе, генералом США Кристофером Каволи усиление ПВО. В том числе, оговаривалось участие истребителей F-16, написал главнокомандующий в своем Telegram-канале.

«Провел телефонный разговор с Верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи», — сказано в сообщении.

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Залужный добавил, что ключевыми темами диалога стали необходимость усиления ПВО с помощью истребителей F-16, а также увеличение количества боеприпасов.

Отдельно, по словам главкома ВСУ, внимание уделили продлению совместной работы по обслуживанию и ремонту военной техники. Также Залужный сообщил об усилении украинской морской пехоты за счет новых бригад.

Ранее сообщалось, что главком ВСУ Валерий Залужный был тяжело ранен при ракетном ударе по штабу в первых числах мая, а теперь он может покинуть свой пост. Такие данные привел донецкий хакер Джокер. По его данным, информация о состоянии здоровья Залужного блокируется на Украине во избежание подрыва боевого духа.