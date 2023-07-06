Мир 06 июля 2023, 22:09 Главком ВСУ заявил, что контрнаступление проходит «согласно плану» Главком ВСУ Залужный сообщил Милли, что контрнаступление проходит «согласно плану» Официальный сайт президента Украины

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Главком ВСУ Валерий Залужный провел телефонные переговоры с председателем Комитета начальников штабов ВС США Марком Милли. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Залужного, он сообщил Милли, что украинское контрнаступление идет «согласно плану». А также попросил еще оружия и боеприпасов.

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«Провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Рассказал об оперативной обстановке на фронте. Украинские военные продолжают ведение активных наступательных действий. Ситуация развивается согласно плану», — написал главком ВСУ.

Залужный также добавил, что обсудил с американским партнером «актуальные потребности» украинской армии в вооружении и боеприпасах.

Это уже четвертый телефонный разговор между Залужным и Милли за последние две недели. До этого они созванивались 24, 25 и 28 июня.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что его раздражают высказывания о медленном контрнаступлении украинских военных. При этом он обвинил Запад в нехватке оружия и боеприпасов.