Мир 30 июня 2023, 15:19 Главком ВСУ рассказал, что его бесит в ситуации с контрнаступлением Главком ВСУ Залужный заявил, что его бесят слова о медленном контрнаступлении РИА «Новости»

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признался, что его раздражают высказывания о медленном контрнаступлении украинских военных. В интервью газете The Washington Post он обвинил Запад в недостаточной поддержке и пожаловался на нехватку оружия и боеприпасов.

Залужный выразил разочарование тем, что западные страны не поставляют Украине самолеты F-16. По его мнению, украинская авиация значительно уступает российской, поэтому его бесят сообщения о том, что контрнаступление ВСУ осуществляется медленнее, чем того ожидали на Западе.

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«Это не шоу, которое весь мир смотрит и на которое делает ставку или что-то в этом роде. Каждый день, каждый метр дается кровью» — отметил Валерий Залужный.

Высказался он и о недавней попытке вооруженного мятежа. По словам главкома ВСУ, после ухода бойцов ЧВК «Вагнер» с места проведения спецоперации российская оборона не ослабла. Залужный отметил, что «вагнеровцы» стали одним из его страхов, поэтому новости об их переброске в Белоруссию требуют повышенного внимания.