Мир 13 июня 2023, 22:49 Главком ВСУ провел переговоры с главой Генштаба США о ситуации в зоне боев Главком ВСУ Залужный рассказал генералу США Милли о ситуации в зоне боев Picryl

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонные переговоры с председателем Комитета начальников штабов ВС США генералом Марком Милли. Он рассказал о ситуации на фронте и попросил о новых поставках оружия. Об этом Залужный написал в своем Telegram-канале.

«Рассказал об обстановке на фронте. На востоке и юге нашей страны продолжаются тяжелые бои оборонительного и наступательного характера», — написал военачальник.

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Залужный добавил, что накануне заседания контактной группы по вопросам помощи Украине он напомнил Милли о самых важных для ВСУ задачах. По его словам, необходимо срочно усилить ПВО и артиллерию.

Ранее президент России Владимир Путин назвал потери, которые Вооруженные силы Украины понесли за несколько дней контрнаступления, катастрофическими. Он уточнил, что украинская армия лишилась около 30% полученной с Запада техники, в том числе более 160 танков. При этом Россия, отражая наступление, потеряла лишь 54 танка.