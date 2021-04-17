Главком ВСУ призвал не сеять панику на Украине

Не стоит сеять панические настроения в обществе на Украине из-за перемещений российских войск у государственной границы. С таким призывом в Facebook выступил главнокомандующий Вооруженными силами страны (ВСУ) генерал-полковник Руслан Хомчак.

«Прошу представителей органов государственной власти и местного самоуправления не нагнетать ситуацию и не разжигать панические настроения в обществе. Обращаю внимание, что не стоит смещать акценты созданием не определенных законом военизированных формирований», — заявил Хомчак.

Он назвал перемещение российских войск вдоль границ Украины попыткой в очередной раз испытать Киев на прочность.

Хомчак также попросил не создавать вооруженные формирования, потому что РФ может использовать в своих целях подобные действия. При этом в ВСУ рассматривают любые варианты развития ситуации в Донбассе и пути реагирования.

Так Хомчак отреагировал на планы мэров ряда городов на западе страны формировать отряды самообороны, чтобы противостоять якобы российской агрессии. Например, накануне глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив объявил о наборе в отряд добровольцев, которые будут задействованы в случае полномасштабного вторжения на Украину.

Ранее командующий Операцией объединенных сил ВСУ Сергей Наев заявил, что Украина сама справится, если на юго-востоке страны обострится конфликт. Он добавил, что Вооруженные силы всегда готовятся и отрабатывают различные планы.