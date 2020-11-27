Главком ВСУ перечислил три причины, которые не позволяют вернуть Донбасс силой

На Украине пришли к выводу, что в вопросе возвращения Донбасса нет «чисто военного решения». Киев не сможет пойти на такой шаг по трем причинам, в том числе из-за вероятного вмешательства Москвы.

Шанс вернуть Донбасс военным путем оценил главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак, которого процитировало издание «Новое время».

«Чисто военного решения вопроса на Донбассе я не вижу и Генштаб ВСУ также», — подчеркнул он.

Невозможность подобного исхода ситуации Хомчак объяснил тремя причинами. Первой генерал назвал нарушение Украиной международного гуманитарного права в части военных действий в густонаселенных районах.

«Если начать там активные боевые действия, то сразу будет много жертв среди гражданского населения. Ни одна цивилизованная страна нас не поддержит», — заметил главком ВСУ.

Во-вторых, среди украинских военных возможны серьезные потери. Третья причина, подчеркнул Хомчак, заключается в риске вмешательства России. Генерал-полковник обратил внимание и на тот факт, что не везде в Донбассе украинские военные найдут поддержку и рискуют получить «выстрелы в спину».

Накануне глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Киев готов организовать встречу лидеров «нормандской четверки» до конца 2021 года.