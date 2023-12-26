Мир 26 декабря 2023, 17:15 Главком ВСУ отказался называть необходимое число мобилизуемых Главком ВСУ Залужный опроверг слова Зеленского о мобилизации 500 тысяч человек Официальный сайт президента Украины

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Украинское военное командование не делало запрос на мобилизацию полумиллиона человек. Об этом сообщил главком ВСУ Валерий Залужный в эфире телеканала «Рада».

Он опроверг заявление президента Владимира Зеленского о необходимости дополнительно мобилизовать 450-500 тысяч украинцев. Залужный добавил, что в ВСУ действительно есть нехватка кадров, но точное число он называть отказался.

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«Военное командование никакого запроса не делало на какие-то там цифры и тому подобное», — указал главком ВСУ.

Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин раскритиковал слова Зеленского о дополнительной мобилизации. По его мнению, украинцы в таком случае пойдут против решения властей и откажутся воевать. Он напомнил, что ВСУ столкнулись с нехваткой оружия, так как Запад задерживает поставки военной помощи.

Его слова подтвердил и экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон. Он отметил, что ВСУ пострадали от серьезных потерь и объяснил, что власти Украины пытаются рекрутировать женщин и инвалидов, чтобы восполнить дефицит солдат.