Мир 31 мая 2023, 22:10 Главком ВСУ обсудил контрнаступление с генералом из США Главком ВСУ Залужный заявил, что обсудил контрнаступление с генералом из США Марком Милли YouTube

Читать 360tv в

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный написал в своем Telegram-канале, что провел переговоры с председателем Комитета начальников штабов ВС США генералом Марком Милли. В ходе телефонной беседы стороны обсудили анонсированное Украиной контрнаступление.

Залужный рассказал Милли о сложившейся на фронте ситуации, а также доложил о дальнейших планах ВСУ.

Реклама

«Уделили внимание вопросу поставок вооружения, военной техники и боеприпасов. Среди приоритетных потребностей — дальнобойные снаряды», — отметил украинский военный.

Он проинформировал собеседника об ударах ВС России крылатыми и баллистическими ракетами и управляемыми авиационными бомбами. В этой связи Залужный подчеркнул, что на Украине необходимо укреплять противовоздушную оборону, а также намекнул на поставки истребителей F-16.

Ранее отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос заявил, что за Валерием Залужным организовали слежку. По словам военного, этим занимаются в Офисе президента Украины, сообщили «Известия».