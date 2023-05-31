31 мая 2023, 22:10
Главком ВСУ обсудил контрнаступление с генералом из США
Главком ВСУ Залужный заявил, что обсудил контрнаступление с генералом из США Марком Милли
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный написал в своем Telegram-канале, что провел переговоры с председателем Комитета начальников штабов ВС США генералом Марком Милли. В ходе телефонной беседы стороны обсудили анонсированное Украиной контрнаступление.
Залужный рассказал Милли о сложившейся на фронте ситуации, а также доложил о дальнейших планах ВСУ.
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«Уделили внимание вопросу поставок вооружения, военной техники и боеприпасов. Среди приоритетных потребностей — дальнобойные снаряды», — отметил украинский военный.
Он проинформировал собеседника об ударах ВС России крылатыми и баллистическими ракетами и управляемыми авиационными бомбами. В этой связи Залужный подчеркнул, что на Украине необходимо укреплять противовоздушную оборону, а также намекнул на поставки истребителей F-16.
Ранее отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос заявил, что за Валерием Залужным организовали слежку. По словам военного, этим занимаются в Офисе президента Украины, сообщили «Известия».Главком долгое время не появлялся на публике, все чаще стали звучать мнения, что Залужный получил ранение или даже погиб. В попытках скрыть правду обвинили и Владимира Зеленского.
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