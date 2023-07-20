Мир 20 июля 2023, 23:40 Главком ВСУ доложил генералу США Милли об «успехах» армии Главком ВСУ Залужный доложил Милли об «успехах» армии на нескольких направлениях Официальный сайт президента Украины

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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в ходе телефонного разговора доложил председателю Комитета начальников штабов ВС США Марку Милли о ситуации в зоне боевых действий. Об этом главком ВСУ написал в своем Telegram-канале.

«Вооруженные силы Украины, несмотря на сверхсложные минные поля противника, противотанковые заграждения и систему огневого поражения <…> на нескольких направлениях имеют успехи», — сообщил он.

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Также военный отметил, что подробно рассказал Милли об оперативной обстановке, которая сейчас наблюдается по всей линии боевого соприкосновения.

Это уже не первый разговор Залужного с Милли. В первых числах июля главком ВСУ сообщил, что украинское контрнаступление идет «согласно плану».

Ранее Залужный заявил, что собирается захватить Крым, как только у него появятся средства. Главком ВСУ также отметил, что украинские военные используют отечественное вооружение в качестве «частых ударов» по российской территории.