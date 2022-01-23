Главком ВМС Германии попросил об отставке после слов о Крыме

Командующий Военно-морскими силами Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины. После этих слов вице-адмирал попросил об отставке.

«Я только что попросил федерального министра обороны немедленно освободить меня от моих задач и обязанностей командующего военно-морского флота», — привели цитату из-заявления командующего на сайте Бундесвера.

По словам Шенбаха, он принял решение об отставке, чтобы защитить от дальнейшего ущерба немецкий флот, вооруженные силы и саму страну. Он подчеркнул, что глава минобороны Кристина Ламбрехт приняла его просьбу.

Ранее вице-адмирал заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины. Во время выступления в Индии он назвал нонсенсом обвинения со стороны Запада в адрес России, касающиеся ситуации на Украине.

МИД Украины уже потребовал выступить командующего ВМС Германии с публичным опровержением своих слов о полуострове. Пресс-секретарь министерства Олег Николенко заявил, что высказывание Шенбаха является категорически неприемлемым.