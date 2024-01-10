Мир 10 января 2024, 12:35 Главком ВМФ назвал одну из угроз национальной безопасности России со стороны США Адмирал Евменов: корабли США могут достать «Томагавками» до российских объектов South Korea Navy/Keystone Press Agency/globallookpress

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Американские корабли представляют собой угрозу национальной безопасности России. Об этом заявил в интервью «Красной звезде» главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов.

Он отметил, что патрулирование в море на постоянной основе кораблей — носителей крылатых ракет большой дальности «Томагавк» — одна из угроз военной безопасности океанских и морских направлений России. Снаряды могут достать до разных объектов на территории страны

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Угрозу представляют и мощные группировки ВМС стран в Атлантическом и Тихом океанах, а также в Средиземном море. Кроме того, опасность представляют активное развертывание группировок кораблей и освоение Арктического бассейна атомными подводными лодками ВМС Соединенных Штатов и Великобритании.

Евменов подчеркнул, что все эти угрозы требуют формирования современного Военно-морского флота.

В начале декабря адмирал предупреждал о возросшем военном присутствии и конкуренции стран в Арктике. По его словам, американцы готовы предпринять любые шаги для противодействия России.