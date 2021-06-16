Главком шведской армии призвал готовиться к войне с РФ

В Швеции начали бояться за свою безопасность. В частности, главнокомандующий вооруженными силами страны Микаэль Бюден предупредил об угрозе нападения на королевство. Он призвал внимательно следить за действиями России.

«Согласно отчету Комитета обороны и нашим собственным анализам, нельзя исключить возможность вооруженного конфликта», — процитировала его слова газета Aftonbladet.

Разведка Швеции показала, что прежде всего стоит опасаться «гибридных и нелинейных» атак со стороны России. В связи с этим Бюден призвал военные и гражданские организации готовиться к совместному ответу и усиливать наступательные возможности по части кибербезопасности, уточнила «Газета.ru».

Главнокомандующий подчеркнул, что у страны должна быть возможность воздействовать на другие государства и предотвращать их действия. Но он не уточнил, может ли Швеция, например, отключить в России электричество.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал обвинения России в причастности к кибератакам против США фарсом. Он напомнил, что ни разу после обвинений не были представлены доказательства. При этом президент добавил, что наша страна неоднократно призывала США объединить усилия в борьбе с киберпреступностью.