12 апреля 2024, 09:09
Главком НАТО назвал причину, почему пилотам ВСУ сложно летать на F-16
Главком НАТО в Европе: «советская школа» мешает пилотам ВСУ летать на F-16
У пилотов ВСУ есть несколько проблем, которые мешают им учиться летать на американских истребителях F-16. Во-первых, это советская школа, во-вторых — незнание английского языка. Такое мнение в интервью «Голосу Америки» (СМИ признано в России иноагентом) высказал главком НАТО в Европе Кристофер Каволи.
«Особенно сложно перейти от старых самолетов советской эпохи к современному самолету четвертого поколения», — пояснил Каволи.
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Он подчеркнул, что украинцам не хватает знаний английского языка, чтобы разобраться в инструкции и прочесть то, что написано на кнопках в кабине самолета. По словам Каволи, у ВСУ наблюдается дефицит квалифицированных пилотов, которые могли бы сразу пересесть на F-16.
Ранее американский эксперт Джастин Бронк заявил, что F-16 не помогут Украине справиться с российскими планирующими авиабомбами.
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