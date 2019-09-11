  • Главе совета директоров канала «Царьград» запретили въезд в Болгарию

    11 сентября 2019, 16:51

    Ольга Чеснокова

    Болгария запретила въезд заместителю главы ВРНС, главе группы компаний «Царьград», председателю Общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый орел» Константину Малофееву. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на главного прокурора республики Сотира Цацарова.

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    Государственное агентство национальной безопасности Болгарии запретило российскому предпринимателю въезд на 10 лет в связи с расследованием дела о шпионаже, в котором обвинили лидера болгарского движения «Русофилы» Николая Малинова.

    «Ограничительная мера введена в отношении еще одного лица, а именно Константина Малофеева», — заявил Цацаров.

    9 сентября на 10 лет въезд в Болгарию запретили бывшему директору Российского института стратегических исследований генерал-лейтенанту в запасе Леониду Решетникову.

    По версии болгарской прокуратуры, Решетников и Малофеев через общество «Двуглавый орел» и Российский институт стратегических исследований финансировали проекты Малинова в Болгарии. Цацаров отметил, что само расследование направлено на движение «Русофилы».

    Всего, по словам болгарского прокурора, в рамках расследования дела Малинова в трех городах провели 11 обысков, изъяли компьютеры и документы, допросили 15 человек в качестве свидетелей. Задержали восьмерых подозреваемых. Однако обвинение в шпионаже в пользу иностранного государства предъявили только Малинову.