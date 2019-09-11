Главе совета директоров канала «Царьград» запретили въезд в Болгарию

Замглавы ВРНС отреагировал на задержание болгарских «Русофилов» Подробнее

Государственное агентство национальной безопасности Болгарии запретило российскому предпринимателю въезд на 10 лет в связи с расследованием дела о шпионаже, в котором обвинили лидера болгарского движения «Русофилы» Николая Малинова.

«Ограничительная мера введена в отношении еще одного лица, а именно Константина Малофеева», — заявил Цацаров.

9 сентября на 10 лет въезд в Болгарию запретили бывшему директору Российского института стратегических исследований генерал-лейтенанту в запасе Леониду Решетникову.

По версии болгарской прокуратуры, Решетников и Малофеев через общество «Двуглавый орел» и Российский институт стратегических исследований финансировали проекты Малинова в Болгарии. Цацаров отметил, что само расследование направлено на движение «Русофилы».

Всего, по словам болгарского прокурора, в рамках расследования дела Малинова в трех городах провели 11 обысков, изъяли компьютеры и документы, допросили 15 человек в качестве свидетелей. Задержали восьмерых подозреваемых. Однако обвинение в шпионаже в пользу иностранного государства предъявили только Малинову.