Мир 14 сентября 2023, 10:48 Главе Пентагона предложили платить один доллар Конгрессвумен Грин предложила платить главе Пентагона Остину один доллар Википедия

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Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин выступила с идеей уменьшить зарплату министру обороны Соединенных Штатов Ллойду Остину до одного доллара, поскольку он не справляется со своими обязанностями. Об инициативе политик написала на своей странице в соцсети Х.

Конгрессвумен оформила предложение как поправку к проекту военного бюджета. Голосование палаты представителей по этому вопросу должно было состояться 13 сентября.

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«Зарплата Ллойда Джеймса Остина III, министра обороны, должна быть снижена до одного доллара», — указали в проекте закона.

Грин выразила уверенность, что Остин провалился на посту главы Минобороны США и поставил под угрозу нацбезопасность страны.

Пока руководитель Пентагона получает ежегодно свыше 220 тысяч долларов, уточнило РИА «Новости». Журнал Forbes писал, что общее состояние министра оценивается в семь миллионов долларов.