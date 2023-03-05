Мир 05 марта 2023, 03:58 Главе Еврокомиссии посоветовали утопиться после слов о России Британская журналистка Робертс посоветовала фон дер Ляйен утопиться после слов о России РИА «Новости»

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Британская журналистка и стендап-комик Эби Робертс назвала главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен «ядовитой глобалистской ведьмой» и посоветовала ей «утопиться в море» после ее слов о России. Об этом Робертс написала в Twitter.

Так журналистка прокомментировала новость о создании Международного центра судебного преследования за преступление агрессии в Гааге, которое направлено на осуждение спецоперации России на Украине. Публикация об этом появилась на официальной странице фон дер Ляйен. По словам главы ЕК, она гордится этим. Также фон дер Ляйен призвала «привлечь виновных к ответственности».

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«Утопись в море, ты, ядовитая глобалистская ведьма», — заявила Робертс.

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Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в феврале обвинил фон дер Ляйен в некомпетентности после того, как председатель ЕК подсчитала убытки России от санкций, но не оценила собственный ущерб. Российский политик отметил, что «плохо, когда глава Еврокомиссии совсем не разбирается в экономике».