Главаря якудза арестовали в США за попытку купить ракеты ПВО

В США арестовали одного из главарей крупнейшей в Японии организованной преступной группировки якудза 57-летнего Такеси Эбисаву. Он пытался приобрести ракеты ПВО, похищенные с американской военной базы в Афганистане. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру округа Нью-Йорк.

По данным правоохранителей, Эбисава находился под наблюдением Управления по борьбе с наркотиками (DЕА) США с 2019 года. Его взяли под арест 4 апреля в Нью-Йорке. Также в рамках дела задержали троих граждан Сингапура.

Доказательную базу на задержанных собрали при помощи сотрудника DEA, который в качестве агента под прикрытием выдал себя за торговца оружием, которым интересовался высокопоставленный якудза.

В качестве оплаты за ракеты ПВО японец намеревался ввести в страну не менее тонны наркотиков для их реализации на улицах Нью-Йорка. При этом ракеты класса «земля-воздух» он планировал передать боевикам этнических группировок Мьянмы.

По данным New York Daily News, кроме ракет в партии оружия находились 70 реактивных танковых гранатометов и 10 пулеметов M-60.