Главарь ку-клукс-клана въехал в толпу протестующих в США и попал в полицию

Полиция штата Виргиния задержала мужчину, который въехал в толпу протестующих. Водителем оказался главарь праворадикальной организации ку-клукс-клан Гарри Роджерс.

Вечером 7 июня Роджерс сел за руль автомобиля и наехал на участников акции протеста. В результате один человек получил травмы. Медики оказали необходимую помощь пострадавшему на месте, пишет Henrico Citizen. Сотрудники полиции обвинили Роджерса в предумышленном нанесении травм, порче имущества и нападении. Против него завели уголовное дело.

«Хотя я благодарна, что ранения жертвы не оказались серьезными, нападение на мирных демонстрантов отвратительно и подло, и мы будем наказывать за это по закону в полном объеме», — сообщила прокурор Шеннон Тэйлор.

Она добавила, что прокуратура решает вопрос о добавлении обвинения в совершении преступления на почве ненависти. Кроме того, Тэйлор отметила, что Роджерс является главарем праворадикальной организации ку-клукс-клан.

Массовые беспорядки начались в США из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина скончался в Миннеаполисе после жесткого задержания полицией. Жители города вышли на улицы с требованием справедливости, а затем акции протеста и беспорядки начали вспыхивать в других штатах США и некоторых городах Европы.