Мир 08 февраля 2023, 02:58 Главами трех областей Украины стали бывшие сотрудники СБУ — СМИ «Страна.ua»: президент Украины Зеленский назначил экс-сотрудников СБУ главами регионов РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителями трех регионов страны бывших сотрудников Службы безопасности и полиции. Об этом написало украинское издание «Страна.ua».

Главой Днепропетровской области назначен Сергей Лысак, в подконтрольной Киеву части Запорожской области руководить будет Юрий Малашко, а в Херсонской области главой стал Александр Прокудин. Кабинет министров Украины поддержал назначения.

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Ранее Малашко возглавлял антитеррористический центр при СБУ, Прокудин руководил Национальной полицией Херсонской области. Лысак занимал должность начальника управления СБУ в Днепропетровской области, пишет издание.

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Верховная рада одобрила кандидатуру Василия Малюка на должность председателя Службы безопасности Украины. Малюк был временно исполняющим обязанности главы СБУ с июля 2022 года. Новый руководитель украинской спецслужбы знаменит призывами разрушить Крымский мост и желанием отправить олигархов в окопы. Он заявил, что защита Родины — это святая обязанность каждого мужчины, в том числе и представителя бизнеса.