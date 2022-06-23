Глава Зернового союза Злочевский исключил дефицит зерна в мире

Глава Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский заявил, что никакого дефицита зерна в мире не ожидается. Об этом сообщила НСН.

Он отметил, что возможно небольшое снижение запасов зерна в рамках нормы. Он периодически происходит по разным причинам.

«Расчетные показатели упадут на 18 недель, это переходящие запасы в мире по зерновым ресурсам. Это минимальный уровень запасов за последние шесть лет. А много это или мало? Шесть лет — это сколько?» — рассказал Злочевский.

Он отметил, что все специалисты понимают, что подобные аргументы недостоверны.