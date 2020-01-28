Глава закрытого из-за коронавируса Уханя намерен оставить пост мэра

«Столкнувшись с угрозой распространения заболевания, мы взяли и закрыли эту дверь, возможно, тем самым, остановив заболевание, но в истории мы, вероятно, оставим дурную славу», — заметил мэр.

По его словам, надо делать все необходимое, чтобы сдержать болезнь и обеспечить безопасность людей.

По данным издания, в конце прошлого года в Ухане была зафиксирована вспышка пневмонии. Ее возбудителем оказался коронавирус 2019-nCoV. К сегодняшнему дню в Китае заражено 4,5 тысячи человек. Около сотни людей скончались.