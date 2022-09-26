Глава Южной Кореи назвал «дебилами» американских конгрессменов | 360°

Все новости

Общество

26 сентября 2022, 07:58

Работу пункта временного размещения беженцев в Белгородской области показали на видео

Спецоперация

26 сентября 2022, 07:57

Дети пострадали при обстреле Горловки

Реклама

Спецоперация

26 сентября 2022, 07:44

Власти Херсонской области захотели стать частью России уже в ближайшее время

Технологии

26 сентября 2022, 07:40

Хакеры RaHDIt опубликовали досье на украинских разведчиков

Мир

26 сентября 2022, 07:34

Правоцентристская коалиция стала победителем на выборах в Италии

Спецоперация

26 сентября 2022, 07:31

МАГАТЭ убедилось в обстрелах Запорожской АЭС Украиной

Спецоперация

26 сентября 2022, 07:22

Украинские боевики атаковали Донецк

Происшествия

26 сентября 2022, 07:20

Склад отходов лесного производства загорелся в ХМАО — видео

Спецоперация

26 сентября 2022, 07:00

ВСУ обстреляли Гольмовский в ДНР

Мир

26 сентября 2022, 05:07

Глава Южной Кореи назвал «дебилами» американских конгрессменов

MBC: глава Южной Кореи Сок Ель после встречи с Байденом назвал конгрессменов США дебилами

Читать 360tv в

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель назвал «дебилами» конгрессменов США после разговора с американским коллегой Джо Байденом. Кадры с публичным высказыванием южнокорейского лидера опубликовал телеканал MBC.

«Для Байдена будет так унизительно, если эти дебилы не примут это в конгрессе», — говорит южнокорейский лидер своим помощникам в видео.

Реклама

Ролик на YouTube просмотрели более четырех миллионов пользователей, под ним оставили десятки тысяч комментариев.

Реклама

Ругательство Еля было высказано по поводу обещание Байдена внести шесть миллиардов долларов на счет Глобального фонда борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, предположил телеканал CNN.

Премьер-министр Южной Кореи заявил, что никто не слышал точную формулировку высказывания президента и неизвестны обстоятельства, при которых были сказаны слова.

Пресс-секретарь Еля отметил, что люди «ослышались», и слова президента не относились к США.

Конгресс США

Южная Корея

1

1

1

1

0

0

Реклама

Реклама