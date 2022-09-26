Глава Южной Кореи назвал «дебилами» американских конгрессменов | 360°

Мир 26 сентября 2022, 05:07 Поделиться Telegram

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Viber Глава Южной Кореи назвал «дебилами» американских конгрессменов MBC: глава Южной Кореи Сок Ель после встречи с Байденом назвал конгрессменов США дебилами Unsplash.com

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Президент Южной Кореи Юн Сок Ель назвал «дебилами» конгрессменов США после разговора с американским коллегой Джо Байденом. Кадры с публичным высказыванием южнокорейского лидера опубликовал телеканал MBC.

«Для Байдена будет так унизительно, если эти дебилы не примут это в конгрессе», — говорит южнокорейский лидер своим помощникам в видео.

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Ролик на YouTube просмотрели более четырех миллионов пользователей, под ним оставили десятки тысяч комментариев.

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Ругательство Еля было высказано по поводу обещание Байдена внести шесть миллиардов долларов на счет Глобального фонда борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, предположил телеканал CNN.

Премьер-министр Южной Кореи заявил, что никто не слышал точную формулировку высказывания президента и неизвестны обстоятельства, при которых были сказаны слова.

Пресс-секретарь Еля отметил, что люди «ослышались», и слова президента не относились к США.

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