Дания тянула с разрешением «Северному потоку — 2» ради Украины Подробнее

«Разрешение Дании — это последнее звено, теперь проект имеет все допуски. Если не ошибаюсь, датская часть 140 км, то есть для двух веток — это 280 км. Я очень уверен, что строительные работы будут завершены в этом году», — высказался Мерен в поездке на нефтегазовую конференцию ADIPEC в ОАЭ.

Однако сказать, когда именно начнут прокладывать трубопровод по датской территории, он сказать не смог. Мерен сослался на сложности погодных условий на Балтике в зимний период.

Также Мерен отметил, что его компания не оказалась в числе оштрафованных польским антимонопольным регулятором, в отличие от французской Engie. Последняя не предоставила всех требуемых ответов расследованию по «Северному потоку — 2». Ее оштрафовали на 40 миллионов евро.

Амбиции, выпад или глупость? Зачем Польша оштрафовала инвестора «Северного потока—2» Подробнее

«Польский регулятор не штрафовал Wintershall Dea. Мы сотрудничали с ними с самого начала процесса, и отвечали на те запросы, которые получали от них», — пояснил Мерен.