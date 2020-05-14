Глава ВТО досрочно покинет свой пост

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Роберту Азеведу объявил, что оставит свой пост 31 августа этого года. За год до истечения срока своих полномочий. Об этом он заявил на встрече с главам делегаций стран — членов ВТО.

«Я решил, что уйду со своего поста 31 августа 2020 года, сократив мой второй срок полномочий ровно на один год», — привел цитату Азеведу ТАСС со ссылкой на релиз пресс-службы ВТО.

Про уход Азеведу с поста главы Всемирной торговой организации сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Авторы отметили, что глава ВТО покидает свой пост в самое опасное для мировой экономики время, когда объем импорта и экспорта упал до исторического минимума, а торговля стала элементом выяснения отношений между странами.

Кроме того, досрочный уход Азеведу ставит под вопрос само существование организации. Преемника на пост руководителя начинают готовить за девять месяцев до истечения срока полномочий прошлого директора. Из-за досрочного ухода 164 члена ВТО должны договориться о фигуре, которая устроит всех.

Пока о своем намерении возглавить организацию заявили два человека: бывший директор Отдела торговли услугами и инвестициями ВТО, египтянин Абдельхамид Мамдух и заместитель уходящего генерального директора организации, нигериец Йонов Фредерик Ага.

Если члены ВТО не выберут нового генерального директора к 1 сентября, один из четырех заместителей генерального директора может выполнять обязанности временного смотрителя. Это тот же Ага из Нигерии, Карл Браунер из Германии, Алан Вольф из США и Йи Сяочжун из Китая. Ни американец, ни гражданин Китая никогда не были генеральным директором ВТО с момента ее создания в 1995 году

62-летний бразилец Роберто Азеведо занимал пост руководителя организации с сентября 2013 года. Его второй четырехлетний срок полномочий начался в сентябре 2017 года.