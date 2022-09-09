Китай назвал борьбу с гегемонией США важной частью сотрудничества с Россией | 360°

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Китай назвал борьбу с гегемонией США важной частью сотрудничества с Россией

Спикер парламента КНР: борьба с гегемонией США является частью сотрудничества с Россией

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Противодействие гегемонии Соединенных Штатов — важное направление стратегического взаимодействия России и Китая. Такое заявление сделал председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Ли Чжаньшу во время встречи с лидерами фракций Госдумы.

«Еще одно важное направление нашего стратегического взаимодействия — это совместное противодействие американской политике гегемонии, травле и политике силы. Мы видим, как американцы сейчас для того, чтобы удерживать свое господство в мире, рассматривают Китай и Россию как своих стратегических соперников. И проводят двойное сдерживание против нас», — сказал Ли Чжаньшу. Его процитировало РИА «Новости».

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Он заявил о бесконтрольной экспансии НАТО на восток, а также глубоком вмешательстве в дела Азиатско-Тихоокеанского региона.

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По его словам, они «сколачивают узкоблоковые структуры» и проводят Индо-Тихоокеанскую стратегию для сдерживания развития КНР через два океана — Тихий океан и Индийский.

«С этой точки зрения актуальность усиления нашего стратегического взаимодействия будет только нарастать, и мы будем совместно бороться с их гегемонией и политикой силы», — добавил глава китайского парламента.

Чиновник из КНР находится с официальным визитом в России по приглашению спикера Госдумы Вячеслава Володина.

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