Глава Всемирной медассоциации Монтгомери сравнил штамм «омикрон» с Эболой

Глава Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери сравнил новый штамм коронавируса «омикрон» и лихорадку Эболу. Он считает, что они могут быть одинаково опасными для человечества.

По данным РИА «Новости», Монтгомери заявил, что вирус распространяется очень быстро.

«Больше всего я опасаюсь, что этот штамм может стать таким же заразным, как „дельта“, и таким же опасным, как Эбола», — рассказал он.

Также Монтгомери добавил, что точных данных об опасности нового штамма пока нет.

Он считает, что масштабы пандемии коронавирус изначально были недооценены.

«Я тоже тогда думал, что это разновидность гриппа. Затем мы решили, что сможем добиться коллективного иммунитета, но потом появился „дельта“ — крайне заразный штамм», — сказал он.

Первых заразившихся новым штаммом зафиксировали в ЮАР, Ботсване, Израиле и Бельгии 26 ноября. В Гонконге приехавший из Африки распространил вирус с помощью «эгоистичной маски», которая фильтрует воздух только на вдохе и не защищает окружающих. ВОЗ созвала экстренное совещание, чтобы обсудить потенциальную опасность нового варианта.