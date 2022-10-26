Глава ВС Литвы призвал не давать Украине гаубицы и системы ПВО | 360°

Мир 26 октября 2022, 19:19 Глава ВС Литвы призвал не давать Украине гаубицы и системы ПВО Командующий ВС Рупшис: Литва не может отдать Украине свои гаубицы и ЗРК NASAMS Википедия

Читать 360tv в

После передачи Украине гаубиц PzH 2000 и систем противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS Литва останется без последних достижений в военной сфере. Об этом заявил командующий ВС прибалтийской страны Вальдемарас Рупшис, сообщило РИА «Новости».

Рупшис на заседании Государственного совета по обороне призвал не отправлять на Украину гаубицы и системы ПВО.

Реклама

«Мы не можем выполнять военные задачи без достаточных мощностей. Я внесу такое предложение, следует искать другие средства поддержки», — подчеркнул он.

Реклама

Власти Литвы, добавил Рупшис, могли бы отправить украинским военным гаубицы и системы ПВО только, если государство соберется покупать новое оружие.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявлял, что Европе необходимо выстроить систему устрашения России. Она якобы нужна европейским странам, чтобы у российской стороны не возникало желания проверить ее на прочность.