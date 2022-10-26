Глава ВС Литвы призвал не давать Украине гаубицы и системы ПВО | 360°

26 октября 2022, 19:19
Глава ВС Литвы призвал не давать Украине гаубицы и системы ПВО
Командующий ВС Рупшис: Литва не может отдать Украине свои гаубицы и ЗРК NASAMS
После передачи Украине гаубиц PzH 2000 и систем противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS Литва останется без последних достижений в военной сфере. Об этом заявил командующий ВС прибалтийской страны Вальдемарас Рупшис, сообщило РИА «Новости».
Рупшис на заседании Государственного совета по обороне призвал не отправлять на Украину гаубицы и системы ПВО.
Реклама
«Мы не можем выполнять военные задачи без достаточных мощностей. Я внесу такое предложение, следует искать другие средства поддержки», — подчеркнул он.
Реклама
Власти Литвы, добавил Рупшис, могли бы отправить украинским военным гаубицы и системы ПВО только, если государство соберется покупать новое оружие.
Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявлял, что Европе необходимо выстроить систему устрашения России. Она якобы нужна европейским странам, чтобы у российской стороны не возникало желания проверить ее на прочность.
Литва
Украина
Реклама
Реклама