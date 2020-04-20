Глава ВОЗ заявил, что для победы над коронавирусом надо снять торговые барьеры

Страны G20 должны объединиться и снять барьеры в сфере торговли. В ВОЗ призвали государства сотрудничать, наращивать производство и распределять необходимые товары на фоне распространения коронавируса.

К государствам, входящим в «Большую двадцатку», обратился в Twittеr генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Давайте забудем наши разногласия, сломаем барьеры, услышим друг друга и будем искать лучшее», — написал Гебрейесус.

«Пандемия напомнила нам простую истину: мы единое человечество», — сказал глава ВОЗ.

Коронавирус, подчеркнул Гебрейесус, уже отнял у мира многое, но представил ему уникальную возможность «сломать барьеры, оставить разногласия и искать друг в друге лучшее».

Он обратился к странам G20 с просьбой проявить решительность в борьбе с коронавирусом, основываясь на имеющихся научных знаниях и сведениях. Мир также должен поддерживать глобальные меры реагирования на ситуацию с COVID-19.

Виртуальная встреча министров здравоохранения стран «Большой двадцатки» состоялась 19 апреля. Речь на ней шла о совместной борьбе с коронавирусом. Участники конференции признали, что в здравоохранении есть системные недостатки. Они стали очевидными на фоне пандемии.