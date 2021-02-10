Глава ВОЗ в РФ выбрала российскую вакцину для прививки от коронавируса

Прививку от коронавируса сделала представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович. Она вакцинировалась российским препаратом и чувствует себя хорошо.

Подробности о вакцинации Вуйнович рассказала ТАСС. Прививки и прочие «медицинские вмешательства» представитель ВОЗ назвала индивидуальным решением каждого человека.

«В соответствии с национальной политикой вакцинации против COVID-19 в Российской Федерации, стране, где я нахожусь, я привилась одной из двух утвержденных на национальном уровне вакцин. Я хорошо себя чувствую», — подчеркнула она.

Делать прививку или нет, заметила Вуйнович, остается личным делом. Эта позиция, напомнила представитель ВОЗ, «относится к конфиденциальной и частной жизни».

Какой именно препарат ей ввели, Мелита Вуйнович уточнять не стала.

В августе 2020 года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавирурса. Созданный в НИЦ имени Гамалеи препарат получил название «Спутник V». Его разработали на основе аденовируса человека.

Центр «Вектор» в октябре прошлого года представил вакцину «Эпиваккорона», созданную на базе искусственно синтезированных элементов структуры SARS-CoV-2.

Третий препарат — «Ковивак» от центра «Вектор» — должны зарегистрировать 16 февраля.