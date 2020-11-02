Глава ВОЗ ушел в самоизоляцию после контакта с больным COVID-19

«Установлено, что я контактировал с человеком с положительным тестом на коронавирус. Я здоров, симптомов нет, но ближайшие несколько дней я проведу в карантине в соответствии с правилами и протоколами ВОЗ. Буду работать из дома», — говорится в сообщении.

Гебрейесус призвал следовать его примеру и соблюдать все рекомендации по охране здоровья. Он подчеркнул, что таким образом удастся разорвать цепочки передачи вируса.

Одна из главных проблем заражения коронавирусом заключается в том, что многие носители возбудителя даже не знают о том, что они болеют. Они не обращаются к врачу и продолжают вести обычный образ жизни, заражая остальных. Проведенное в Южной Корее масштабное исследование показало, что у 20% зараженных коронавирусом заболевание никак не проявлялось.

По одной из версий, причина отсутствия проявления болезни после заражения заключается в том, что организм принимает возбудителя за своего и никак на него не реагирует. Это называется толерантностью к инфекции. В результате не запускаются воспалительные и защитные процессы. Единственным способом обезопасить других от себя с сохранением привычного образа жизни — это ношение маски и соблюдение социальной дистанции. Есть и второй вариант — это массовое тестирование на коронавирус всех и принудительная изоляция носителей возбудителя.