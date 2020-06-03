Глава ВОЗ: ситуация с коронавирусом в Центральной и Южной Америке вызывает опасение

По его словам, в организации «обеспокоены по поводу Центральной и Южной Америки, где многие страны стали свидетелями нарастания эпидемии». Гебрейесус добавил, что инфекция также распространяется в Восточном Средиземноморье, Юго-Восточной Азии и Африке.