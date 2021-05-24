Глава ВОЗ предупредил о появлении нового смертоносного вируса

Мир не в последний раз столкнулся с угрозой пандемии. В будущем, согласно эволюционным оценкам, появится новый опасный вирус, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на 74-й Всемирной ассамблее здравоохранения.

По его словам, новый вирус потенциально будет еще более заразным и более смертоносным, чем нынешний SARS-CoV-2, сообщил ТАСС.

Гебрейесус обратил внимание, что главным драйвером пандемии является отсутствие солидарности между странами, их нежелание обмениваться данными, ресурсами и технологиями.

«Если идти по старой дороге, то придешь к тому же результату — к миру, который не готов, не безопасен и не является справедливым», — добавил он.

По его мнению, безопасность в мире требует лидерства и вовлеченности всех государств.

По данным ВОЗ, с начала пандемии число заболевших коронавирусной инфекцией составило 166 346 635. Жизни 3 449 117 заболевших спасти не удалось.

В России за весь период пандемии было зафиксировано 5 009 911 случаев коронавируса в 85 регионах страны. 118 801 пациент скончался, полностью выздоровели 4 624 212 человек.