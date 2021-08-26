Глава ВОЗ Гебрейесус заявил о важности трех ближайших месяцев для подготовки к будущим пандемиям

Три предстоящие месяца станут исключительно важными для проработки мер, которые будут необходимыми для подготовки и реагирование на новые пандемии. Участие в этом должны принять все страны-участницы Всемирной организации здравоохранения и партнеры.

На брифинге в Женеве с таким заявлением выступил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, которого процитировала «Газета.ru».

«Предстоящие три месяца будут критически важным периодом для формирования будущего подготовки и реагирования на пандемии», — сказал он.

В сентябре, напомнил Гебрейесус, начнется сессия Генассамблеи ООН. На октябрь запланирован саммит G20, а на ноябрь — специальная сессия ВОЗ.

В состав организации входят 194 страны. Структуры, которые займутся подготовкой и реагированием на будущие пандемии, должны основываться на принципе участия в работе не только всех государств-членов ВОЗ, но и ее партнеров, занятых здоровьем животных и окружающей средой.

Гебрейесус заявил, что создание аналогичных организации структур не нужно. Последствиями такого подхода может стать «фрагментация глобальной архитектуры здравоохранения» в будущем.