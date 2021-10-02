Глава ВОЗ Гебрейесус счел встречу с Михаилом Мурашко конструктивной

Во Всемирной организации здравоохранения сочли конструктивной встречу с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко, которая прошла в Женеве 1 октября. Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус поблагодарил российского министра за эффективный диалог.

Гебрейесус обратился к Мурашко в Twitter, начав пост со слова «спасибо» по-русски.

«Спасибо, министр здравоохранения России Михаил Мурашко, за ваш визит и конструктивную встречу», — написал он.

Глава ВОЗ подчеркнул, что в ходе переговоров была поднята тема включения вакцин от коронавируса в список препаратов, рекомендованных организацией для экстренного применения.

Вместе с Мурашко Гебрейесус обсудил новые инициативы ВОЗ — создание академии в Лионе, биохаба в Швейцарии и центра данных о пандемиях в Берлине.

Ранее гендиректор ВОЗ указал на ужасное неравенство в доступе к вакцинам от коронавируса во всем мире.