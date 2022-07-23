Глава Volkswagen уйдет в отставку с 1 сентября

У немецкого автопроизводителя Volkswagen AG сменится генеральный директор. С 1 сентября пост покинет Герберт Дисс. Его место займет Оливер Блуме, сообщили в пресс-службе компании.

Блуме назначили новым руководителем концерна на заседании наблюдательного совета Volkswagen AG 22 июля. Аналогичную должность он занимает в подразделении Porsche.

Должность главного операционного директора компании предстоит совмещать Арно Антлицу, главному финансовому директору Volkswagen AG.

С именем Дисса в последние годы были связаны несколько скандалов. В 2015-м в дизельных автомобилях Volkswagen выявили программное обеспечение, позволявшее обойти жесткие экологические нормы США.

Спустя четыре года прокуратура обвинила руководство концерна, в том числе и Дисса, в манипуляциях с рынком. В ведомстве отмечали, что инвесторы не получили от компании своевременную информацию о сокрытии высоких выбросов вредных веществ дизельными двигателями Volkswagen.