Мир 19 февраля 2024, 09:35 Глава военного комитета НАТО признал главную ошибку блока по Украине Адмирал Бауэр признал, что надежды НАТО на ВСУ были слишком оптимистичными Ministry of Defense of Ukraine

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Надежды НАТО на украинскую армию были чересчур оптимистичными в 2023 году. Об этом заявил глава военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр. Его процитировала газета Financial Times.

«Бауэр признал, что Запад был „слишком оптимистичен по поводу 2023 года“, полагая, что „если мы дадим украинцам боеприпасы и необходимую подготовку, то они победят“», — указали авторы материала.

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В 2024-м адмирал призвал не быть пессимистичными. По его словам, пока не все так плохо хотя бы потому, что Украина — все еще суверенное государство.

На минувшей неделе российские военные полностью освободили Авдеевку. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский официально объявил о выводе войск из населенного пункта, после чего лишился остатков доверия своих бойцов. Украинская армия бросила технику в пригородах Авдеевки. А газета Global Times уже назвала освобождение города самым значительным событием СВО с мая 2023 года.