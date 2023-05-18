Мир 18 мая 2023, 10:08 Глава ВМС Великобритании призвал создать средства противодействия российским подлодкам Глава ВМС Британии Кей призвал создать средства противодействия российским подлодкам Пресс-служба Минобороны

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Глава ВМС Великобритании адмирал Бен Кей выступил с предложением вкладываться в передовые мощности для возможности обнаруживать подлодки из России. Об этом сообщила газета Times.

«Глядя на то, как Россия активно задействует свои самые современные подлодки — одни из лучших в мире по показателю бесшумности, — следует ожидать, что я буду вкладывать средства в передовые противолодочные возможности, которые позволят нам обнаруживать, находить и при необходимости поражать их», — сказал он.

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Военный признал, что это будет недешево. Однако по его мнению, британцы не должны оказаться вторыми в области противолодочной обороны. Он напомнил, что мир скоро будет отмечать 80-летие Битвы за Атлантику. По его словам, тогда Британией такой вариант (стать вторыми) не рассматривался. Этого нельзя допустить и сейчас, подчеркнул адмирал.

Кей высказался и о будущих возможностях ВМС страны. Он говорил о разработке квантовых акселерометров, которые могут позволить осуществлять навигацию в условиях отказа спутников. Также он упомянул роль искусственного интеллекта. Военный считает, что новые технологии могли бы сделать корабли Великобритании более опасными для противника и при этом более живучими.