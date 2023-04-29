Мир 29 апреля 2023, 22:25 Глава УПЦ Онуфрий пережил попытку нападения радикалов в Киеве Союз православных журналистов Украины сообщил о попытке нападения радикалов на главу УПЦ РИА «Новости»

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Радикалы пытались напасть на главу Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Онуфрия окло Киево-печерской лавры. Об этом сообщил Союз православных журналистов Украины .

«29 апреля 2023 года возле Киево-Печерской лавры группа радикалов попыталась напасть на блаженнейшего митрополита Онуфрия, который вышел из храма Агапита Печерского», — сказано в сообщении организации.

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Журналисты опубликовали видео, на котором видно, как более десяти противников УПЦ преследовали митрополита. Он в этом время шел в свою машину после окончания службы. Радикалы пытались заблокировать автомобиль. Они выкрикивали провокационные лозунги.

Охрана монастыря и полиция в итоге оградили предстоятеля УПЦ от преследования.

Киево-Печерская лавра — один из первых монастырей Руси и древнейшего монастырь не территории Украины.

В конце марта украинские власти разорвали с УПЦ договор аренды лавры и потребовали монахов покинуть обитель. По поручению президента Украины Владимира Зеленского правительством подготовлен и внесен в парламент законопроект, направленный на запрет УПЦ.

Ранее Писатель и публицист, доктор исторических наук Сергей Бычков отметил, что Украинской православной церкви едва ли удастся с помощью верующих отстоять Киево-Печерскую лавру. На сегодня все епископы разбежались и прихожане остались без пастырей.