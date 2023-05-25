Мир 25 мая 2023, 12:06 Глава украинской разведки рассказал о полученных в Донбассе ранениях Глава ГУР Украины Буданов рассказал, что трижды получил ранения на спецзаданиях в Донбассе Ministry of Defense of Ukraine

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Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов признался, что во время выполнения специальных заданий в Донбассе трижды получил ранения. Его слова привело издание NV.ua.

«Это произошло, когда я еще работал офицером военной разведки. Первое ранение оказалось самым легким, все лишь чуть зацепило. Второе ранение оказалось серьезнее, в сердце попал осколок после взрыва противопехотной мины. Вытащить из тела нельзя его, опасно», — сказал он.

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Также Буданов уточнил, что у него пробиты шея и спина.

«Жить можно, в принципе, хотя ранение достаточно тяжелое оказалось», — добавил глава ГУР Украины.

Ранее сообщалось, что серьезное осколочное ранение получил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. По предварительной информации, военачальник перенес трепанацию черепа. Глава СВР России Сергей Нарышкин отказался комментировать эту информацию.