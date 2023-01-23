Мир 23 января 2023, 10:55 Глава украинской разведки рассекретил задачу убитого участника переговоров с Россией Киреева Глава ГУР Буданов: задачей Киреева было затянуть переговорный процесс с Россией

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Убитому участнику переговоров между Россией и Украиной Денису Кирееву поставили задачу «затянуть процесс, чтобы выиграть время». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на руководителя Главного управления разведки (ГУР) МО Украины Кирилла Буданова.

По словам Буданова, переговорщика ликвидировала сама спецслужба Украины.

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«Давайте оценивать только факты. Вот они: человека, который ехал по приглашению СБУ в здание СБУ, не доезжая двухсот метров до здания, перехватывают, увозят чуть дальше, а труп выбрасывают на улицу. Все», — отметил он.

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При этом Буданов подчеркнул, что Киреев не был российским шпионом, а был штатным сотрудником разведки.

«Поскольку человек уже погиб, мы можем об этом говорить: главная задача, которую мы ему поставили, — это затянуть переговорный процесс с Россией, чтобы выиграть время», — признался глава ГУР.

Ранее советник офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал ошибкой убийство Киреева. По его словам, украинские силовики заподозрили переговорщика в шпионаже в пользу России и приняли решение ликвидировать его, хотя никаких доказательств тому не нашли.